В курганской думе нашли замену оппозиционеру, который ушел в правительство

Заместителем председателя комитета Курганской областной думы по законодательству и государственному строительству избран депутат Игорь Меньшиков. Ранее этот пост занимал справедливоросс Борис Шалютин, назначенный в июле региональным уполномоченным по правам человека.
Кандидатуру Меньшикова предложил председатель законодательного комитета Федор Ярославцев: «В связи с назначением на должность уполномоченного по правам человека в Курганской области Бориса Соломоновича Шалютина и сложении им полномочий депутата Курганской областной думы необходимо выбрать нового заместителя председателя комитета. Вношу кандидатуру Меньшикова Игоря Анатольевича». Это предложение единогласно поддержали все члены комитета, присутствовавшие на заседании 11 сентября. Вопросов к кандидату не возникло.
Меньшиков представляет в облдуме избирательный округ №10, в который входят Альменевский, Сафакулевский и Щучанский район, является членом фракции «Единой России». На момент избрания он был директором аудиторской компании. До недавнего времени Меньшиков также был председателем совета Курганского регионального отделения «Опоры России», однако в августе передал этот пост исполняющему обязанности председателя городской думы Кургана Игорю Прозорову.
Шалютин 9 июля досрочно сдал мандат депутата облдумы. Сразу после этого депутаты согласовали его назначение уполномоченным по правам человека. Выборы нового состава облдумы должны состояться в 2020 году.