Росфинмониторинг включил в список террористов и экстремистов студента Высшей школы экономики Егора Жукова, которого ранее обвиняли в участии в массовых беспорядках во время митингов в Москве. Об этом свидетельствует запись на сайте службы.
Фамилия Жукова появилась в разделе «Перечень террористов и экстремистов» в графе «Российские физические лица». Внесение в этот список предполагает блокировку банковских счетов молодого человека.
По версии следствия, записи, содержащие «публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности», Жуков опубликовал на своем канале на YouTube. В ходе лингвистической экспертизы экстремизм нашли во фразе юноши: «С системой нужно жестко и планомерно бороться… Тут нужно хвататься за любые формы протеста».
Жукова арестовали в начале августа по делу о массовых беспорядках, напоминает