Студента ВШЭ, участвовавшего в московских протестах, внесли в список террористов. СКРИН

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Клипарт. Скриншот с канала Жукова. Екатеринбург, жуков егор
Егора Жукова обвиняют в публичных призывах к экстремизму в интернетеФото: скриншот видео YouTube, канал Блог Жукова

Росфинмониторинг включил в список террористов и экстремистов студента Высшей школы экономики Егора Жукова, которого ранее обвиняли в участии в массовых беспорядках во время митингов в Москве. Об этом свидетельствует запись на сайте службы.

Фамилия Жукова появилась в разделе «Перечень террористов и экстремистов» в графе «Российские физические лица». Внесение в этот список предполагает блокировку банковских счетов молодого человека.

По версии следствия, записи, содержащие «публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности», Жуков опубликовал на своем канале на YouTube. В ходе лингвистической экспертизы экстремизм нашли во фразе юноши: «С системой нужно жестко и планомерно бороться… Тут нужно хвататься за любые формы протеста».

Жукова арестовали в начале августа по делу о массовых беспорядках, напоминает РАПСИ. Молодой человек участвовал в митингах 27 июля в поддержку оппозиционных кандидатов, которых не зарегистрировали на выборы в Мосгордуму. 3 сентября Следственный комитет закрыл дело в отношении Жукова. Сейчас его обвиняют в публичных призывах к экстремизму в интернете.

Фото: скриншот сайта Росфинмониторинг

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