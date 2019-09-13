В окружении Киркорова отреагировали на информацию о блокировке его счетов

К августу у Филиппа Киркорова накопилось 20 неоплаченных штрафов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Генеральный директор певца Филиппа Киркорова Геннадий Рыбак опроверг информацию о блокировке счетов артиста в «СДМ-Банке» и «Сбербанке». Об этом он заявил в разговоре с корреспондентом «URA.RU».

«Чушь полная», — прокомментировал директор певца. О блокировке счетов сообщило агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на соответствующее распоряжение Федеральной налоговой службы России и материалы в базе ФНС «Банкинформ».

Ранее стало известно, что к августу у Филиппа Киркорова накопилось 20 неоплаченных штрафов за превышение скорости и движение по обочине, сообщает агентство Nation News. Однако в середине месяца директор певца заявил, что все штрафы оплачены. Артист вошел в список самых богатых российских звезд шоу-бизнеса и спорта по версии Forbes. Он занял третье место в рейтинге с годовым доходом в 9 млн долларов, передает «Национальная служба новостей».