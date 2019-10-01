В России вступила в силу судебная реформа

Жителям Урала придется ездить на апелляцию в Санкт-Петербург Фото: Владимир Андреев © URA.RU

1 октября в России начинает работать новая структура апелляционных и кассационных судов. В антикоррупционных целях дела будут рассматривать в других регионах.

«В России начали работать апелляционные и кассационные суды общей юрисдикции. В рамках реформы судебной системы созданы пять апелляционных и девять кассационных судов», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе Свердловского областного суда.

Ранее «URA.RU» писало, что на апелляцию уральцам теперь придется ездить в Санкт-Петербург, где открылся второй апелляционный суд. Здесь будут рассматривать дела Свердловской, Курганской, Челябинской, Тюменской областей, а так же ХМАО и ЯНАО. Председателем суда назначена 66-летняя Людмила Подносова, ранее возглавлявшая Ленинградский областной суд. Жители Пермского края станут ездить в Нижний Новгород в четвертый апелляционный суд.

Жалобы на судебные акты от жителей всех субъектов УрФО и Пермского края будут рассматривать также в Челябинске в седьмом кассационном суде, который возглавил 67-летний Сергей Минин, до этого работавший председателем Челябинского областного суда.

Экстерриториальная структура судов создана для того, чтобы сократить возможность региональных властей и групп влияния вмешиваться в осуществление правосудия. В январе 2018 года Владимир Путин призвал реформировать судебную систему в России, в том числе изменить механизм работы апелляционных инстанций, образовав их по экстерриториальному признаку.