Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Здоровье

Сколько стоит прием психолога в Екатеринбурге и как получить помощь бесплатно

В свердловских больницах работают бесплатные кабинеты психолога
22 ноября 2025 в 08:34
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Психологи просят за один прием до 13,5 тысячи рублей

Психологи просят за один прием до 13,5 тысячи рублей

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU


В России 22 ноября отмечается День психолога. Популярность психологических услуг растет, и россияне все меньше стесняются говорить о своих жизненных проблемах, предпочитая искать их решение в кабинете специалиста. Во сколько обойдется одна консультация психолога в Екатеринбурге и где получить ее бесплатно, читайте в материале URA.RU.

Сколько стоит прием

Стоимость приема психолога варьируется от 1500 до 13500 рублей. В первом случае речь идет о начинающих специалистах, а больше других за консультацию берет кандидат медицинских наук со стажем более 30 лет. В среднем цена составляет от трех до семи тысяч рублей. 

С какими проблемами обращаться

В описании направлений, с которыми работают психологи: проблемы во взаимоотношениях с родными и окружающими, депрессия, невроз, панические атаки, расстройство сна, эмоций и поведения, отсутствие сексуального влечения, ипохондрия. Обратиться за помощью можно в самых разных жизненных ситуациях. Например, в случае разрыва отношений, при смене работы, выгорании, потере или болезни близких. Некоторые специалисты работают с детьми, кто-то помогает людям старшего возраста справляться с деменцией. 

Продолжение после рекламы

Бесплатные кабинеты психолога

В десятках медицинских учреждений Свердловской области работают бесплатные кабинеты психологов. Уральцы могут бесплатно получить помощь специалистов в поликлиниках по месту жительства. В Екатеринбурге, в частности, кабинеты открыты в Свердловском областном госпитале для ветеранов войн, городских клинических больницах №1, №3, №6, №14, №23 и №24.

В случае, если потребовалась экстренная помощь психолога, можно позвонить специалистам областного круглосуточного анонимного телефона доверия и психологической помощи по номеру 8-800-300-11-00. Дети и подростки могут обратиться за психологической помощью по телефону 8-800-300-83-83. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал