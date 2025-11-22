Сколько стоит прием психолога в Екатеринбурге и как получить помощь бесплатно

Психологи просят за один прием до 13,5 тысячи рублей Фото: Создано в Midjourney © URA.RU





В России 22 ноября отмечается День психолога. Популярность психологических услуг растет, и россияне все меньше стесняются говорить о своих жизненных проблемах, предпочитая искать их решение в кабинете специалиста. Во сколько обойдется одна консультация психолога в Екатеринбурге и где получить ее бесплатно, читайте в материале URA.RU.

Сколько стоит прием

Стоимость приема психолога варьируется от 1500 до 13500 рублей. В первом случае речь идет о начинающих специалистах, а больше других за консультацию берет кандидат медицинских наук со стажем более 30 лет. В среднем цена составляет от трех до семи тысяч рублей.

С какими проблемами обращаться

В описании направлений, с которыми работают психологи: проблемы во взаимоотношениях с родными и окружающими, депрессия, невроз, панические атаки, расстройство сна, эмоций и поведения, отсутствие сексуального влечения, ипохондрия. Обратиться за помощью можно в самых разных жизненных ситуациях. Например, в случае разрыва отношений, при смене работы, выгорании, потере или болезни близких. Некоторые специалисты работают с детьми, кто-то помогает людям старшего возраста справляться с деменцией.

Бесплатные кабинеты психолога

В десятках медицинских учреждений Свердловской области работают бесплатные кабинеты психологов. Уральцы могут бесплатно получить помощь специалистов в поликлиниках по месту жительства. В Екатеринбурге, в частности, кабинеты открыты в Свердловском областном госпитале для ветеранов войн, городских клинических больницах №1, №3, №6, №14, №23 и №24.