В РПЦ отреагировали на свадьбу Собчак и Богомолова

Священнослужители недовольны венчанием Ксении Собчак с ее супругом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Протодиакон Андрей Кураев недоволен тем, что московский православный храм, в котором венчались телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов теперь будет ассоциироваться именно с этим событием.

«Жаль, красивый был храм. Храм, в котором венчался Пушкин, отныне будет славен другим: тут венчалась Ксения Собчак. Когда подобный выпендреж с таинством венчания имел место в Нижнем Новгороде, то храм просто снесли. Не придется ли то же самое делать и с Большим Вознесением?», — написал священнослужитель в своем аккаунте в социальной сети Facebook.

В РПЦ не только Кураев негативно воспринял венчание Собчак и Богомолова. Так, протоиерей Всеволод Чаплин заявил о том, что, по его мнению, телеведущая и режиссер вряд ли смогут построить «нормальную христианскую семью».

Константин Богомолов и Ксения Собчак обвенчались в храме Большего Вознесения после регистрации брака. Во время церемонии венчания венец над головой Собчак держал телеведущий Андрей Малахов, над Богомоловым — актер Игорь Миркурбанов. Как писало «URA.RU», на свадебном банкете Собчак и Богомолова присутствовало почти 300 гостей. Вел торжество артист Игорь Верник, а пел на нем «король российской эстрады» Филипп Киркоров.

Для влюбленных это уже второй по счету брак. Собчак развелась со своим первым мужем Максимом Виторганом в июне этого года. От первого брака у нее остался сын Платон. Богомолов бросил свою супругу, актрису Дарью Мороз в 2018 году, у них есть общая дочь Анна.