СМИ назвали клинику, куда доставили Заворотнюк

СМИ сообщают о резком ухудшении здоровья актрисы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стало известно место госпитализации актрисы Анастасии Заворотнюк. По информации СМИ, звезда находится в Европейском медицинском центре.

«Она находится в Европейском медцентре в Мещанском районе столицы», — сообщает агентство Nation News со ссылкой на собственные источники. Врачи ввели Заворотнюк в искусственную кому. Ранее сообщалось, что «прекрасную няню» в срочном порядке доставили в больницу возле станции метро «Проспект Мира».

Свои предположения по поводу болезни актрисы высказали и ее коллеги по цеху. Так, наставник по театральной сцене Авангард Леонтьев предположил, что рака мозга у Заворотнюк нет. Он уверил, что обзвонил всех знакомых, но ни один не смог рассказать что-то конкретное о болезни звезды. Актер видит в этом «хороший знак».

Ранее сообщалось, что на больничной койке Анастасия Заворотнюк оказалась из-за отека мозга. На фоне болезни ее частично парализовало. Сейчас звезде противопоказаны операции.