Телеведущая Ксения Собчак показала подарки со своей свадьбы с режиссером Константином Богомоловым. Коробки с подарками телеведущая опубликовала в своих сторис в Instagram.
«Вот такая вакханалия подарков и немножечко похмельный вид», — пояснила Собчак, показывая подарочные коробки. Она также поблагодарила всех гостей за внимание. «Ощущение, как после Нового года: адовая усталость, но желание все скорее посмотреть», — добавила телеведущая.
Ранее «URA.RU» сообщало, что активисты «Национал-консервативного движения» (НКД) попросили генпрокурора РФ Юрия Чайку проверить действия телеведущей Ксении Собчак на предмет оскорбления чувств верующих. После венчания телеведущая станцевала для супруга стриптиз.
Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова прошла в Москве 13 сентября. Этот брак для обоих является вторым. Пара обвенчалась в храме Большего Вознесения после регистрации брака. Во время церемонии венчания венец над головой Собчак держал телеведущий Андрей Малахов, над Богомоловым — актер Игорь Миркурбанов.