15 сентября 2019

На BlaBlaCar нашли водителей с фальшивыми документами

© Служба новостей «URA.RU»
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Нарушителей ждет штраф до 400 тысяч рублейФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Российские автобусные компании выступили с претензией в отношении сервиса BlaBlaCar, где водители берут с попутчиков деньги за совместные поездки. Перевозчики обнаружили на сервисе объявления о поездках от людей, которые используют чужие лицензии или персональные данные.

«Объединение автопассажирских перевозчиков (ОАП) обратилось в Роскомнадзор с жалобой на незаконную публикацию персональных данных автобусных перевозчиков на карпулинговой площадке BlaBlaCar», — сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на заместителя главы ОАП Алексея Дынько. Так, были замечены случае, когда на сервисе появлялись перевозчики, использующие личные данные других предпринимателей.

Представители ОАП направили заявления на основании трех подтвержденных размещений на сервисе без согласия предпринимателя. Роскомнадзор запросил информацию у BlaBlaCar по этому вопросу.

Как отмечают юристы, лица, которые воспользовались чужими личными данными, нарушили законодательство по нескольким пунктам. За нарушение в сфере персональных данных таких водителей ждет штраф от 15 до 75 тысяч рублей, а за незаконное предпринимательство — до 400 тысяч рублей. При этом эксперты уточняют, что ответственность самого сервиса в данном случае совсем не очевидна. Чтобы доказать вину BlaBlaCar, потребуется подтвердить, что представители сервиса участвовали в сговоре или хотя бы знали об указанных нарушениях.

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