На BlaBlaCar нашли водителей с фальшивыми документами

Российские автобусные компании выступили с претензией в отношении сервиса BlaBlaCar, где водители берут с попутчиков деньги за совместные поездки. Перевозчики обнаружили на сервисе объявления о поездках от людей, которые используют чужие лицензии или персональные данные.
«Объединение автопассажирских перевозчиков (ОАП) обратилось в Роскомнадзор с жалобой на незаконную публикацию персональных данных автобусных перевозчиков на карпулинговой площадке BlaBlaCar», — сообщает газета
Представители ОАП направили заявления на основании трех подтвержденных размещений на сервисе без согласия предпринимателя. Роскомнадзор запросил информацию у BlaBlaCar по этому вопросу.
Как отмечают юристы, лица, которые воспользовались чужими личными данными, нарушили законодательство по нескольким пунктам. За нарушение в сфере персональных данных таких водителей ждет штраф от 15 до 75 тысяч рублей, а за незаконное предпринимательство — до 400 тысяч рублей. При этом эксперты уточняют, что ответственность самого сервиса в данном случае совсем не очевидна. Чтобы доказать вину BlaBlaCar, потребуется подтвердить, что представители сервиса участвовали в сговоре или хотя бы знали об указанных нарушениях.