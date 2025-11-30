Трамп рассказал о ходе переговоров по Украине
01 декабря 2025 в 02:46
Фото: © URA.RU
Переговоры с Украиной по разработке нового плана урегулирования ситуации проходят успешно. Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп.
