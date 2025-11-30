«Господи, мерзость»: Плющенко не смог молчать после слов мамы Костылевой
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Евгений Плющенко назвал мерзкими слова мамы фигуристки Елены Костылевой, которая предрекла ей провалы в карьере. В своем telegram-канале олимпийский чемпион прокомментировал пожелания родительницы, которые касаются карьеры ее дочери.
«Господи, какая же мерзость! Друзья прислали! Пожелание от мамы своей талантливой дочери Лене в День Матери!», — написал Плющенко.
Ранее URA.RU рассказывало, что действующая чемпионка России среди юниоров по фигурному катанию Елена Костылева и воспитанница академии «Ангелы Плющенко», предположительно, систематически подвергалась насилию со стороны матери. Видео, на котором Ирина Костылева наносит девочке удар в живот, обнародовала продюсер Яна Рудковская. Муж Рудковской, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко направил жалобу на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на мать девочки.
