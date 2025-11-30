Трамп отказался по поводу сроков решения конфликта на Украине
01 декабря 2025 в 02:51
Президент США Дональд Трамп сообщил, что не определяет четких временных рамок в отношении событий, происходящих в России и Украине. Об этом он заявил в Белом доме.
