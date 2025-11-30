Зеленскому доложили об итогах переговоров в США
Зеленский оценил переговоры украинской делегации с командой Трампа
Фото: Официальный сайт президента Украины
Президенту Украины Владимиру Зеленскому представили первый отчет о результатах работы украинской делегации в Соединенных Штатах Америки. Глава делегации Рустем Умеров проинформировал главу государства о ключевых акцентах диалога и достигнутых договоренностях. Об этом Зеленский сообщил в своем официальном telegram-канале.
«Сегодня после завершения работы команд в Америке глава украинской делегации Рустем Умеров доложил об основных параметрах диалога, акцентах и некоторых результатах. Важно, что есть конструктив в разговоре, и обо всех вопросах на встречах говорили откровенно и направленно на обеспечение суверенитета и национальных интересов Украины», — написал Зеленский в посте.
Ранее URA.RU сообщало, что в США прошли переговоры Украины и США. Госсекретарь Марко Рубио назвал встречу продуктивной и отметил, что работа должна продолжаться. Украинскую делегацию возглавил Рустем Умеров, который сообщил, что стороны обсудили все ключевые вопросы.
