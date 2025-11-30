Зеленскому доложили об итогах переговоров в США

Зеленский оценил переговоры украинской делегации с командой Трампа Фото: Официальный сайт президента Украины

Президенту Украины Владимиру Зеленскому представили первый отчет о результатах работы украинской делегации в Соединенных Штатах Америки. Глава делегации Рустем Умеров проинформировал главу государства о ключевых акцентах диалога и достигнутых договоренностях. Об этом Зеленский сообщил в своем официальном telegram-канале.

«Сегодня после завершения работы команд в Америке глава украинской делегации Рустем Умеров доложил об основных параметрах диалога, акцентах и некоторых результатах. Важно, что есть конструктив в разговоре, и обо всех вопросах на встречах говорили откровенно и направленно на обеспечение суверенитета и национальных интересов Украины», — написал Зеленский в посте.