Сносу дома ради филармонии в Екатеринбурге мешает последний жилец

Жители дома на Карла Либкнехто активно протестовали против сноса Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Скандал вокруг строительства новой филармонии в Екатеринбурге

Руководству Свердловской филармонии осталось договориться только с одним жильцом дома на Карла Либкнехта, 40, чтобы последняя из 31 квартиры перешла в собственность учреждения. После этого можно будет начать строительство нового зала, рассказал на встрече с журналистами директор филармонии Александр Колотурский.

«Там была 31 квартира и два нежилых помещения. 30 квартир выкуплены по цене выше рыночной. Остался единственный человек, который не соглашался продать квартиру. Только сейчас стороны вступили в переговоры — работают риелторы», — сказал Колотурский. По его словам, строительство нового зала планируется начать в октябре 2020 года и завершить в 2023-м.

Дом на Карла Либкнехта, 40, собираются снести ради расширения филармонии — на его месте хотят построить к 300-летию города новый концертный зал по проекту известного бюро Захи Хадида на 2800 мест. Ранее «URA.RU» сообщало, что жители дома жаловались на шантаж со стороны риелторов, которые скупали квартиры в интересах филармонии. Позже прокуратура предостерегла Колотурского о недопустимости нарушений закона при покупке квартир.