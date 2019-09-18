На Урале школьники вышли на пикет против второй смены

Школа в Долгодеревенском не может вместить всех учеников в одну смену Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В селе Долгодеревенское (Челябинская область) десятиклассники вышли на пикет, требуя перевести их на обучение в первую смену. Поводом стало неудобство занятий с репетиторами, которые, как правило, работают во второй половине дня и находятся в соседнем Челябинске. Кроме того, многие старшеклассники занимаются на подготовительных курсах в челябинских вузах.

«Не хотим учиться во вторую смену», «Вы за ЗОЖ, а мы за первую смену», «Вторая смена 10-м классам? Мы не согласны» — с такими плакатами вышли 1 сентября на линейку в День знаний школьники, которых поддержали их родители, сообщает местное издание «Сосновская нива».

В администрации Сосновского района еще в конце августа, когда стало известно новое расписание, курирующая сферу образования замглавы Татьяна Аллеборн заявила, что выполнить требования старшеклассников можно лишь за счет учеников начальной школы. На момент подготовки новости она не ответила на звонок корреспондента «URA.RU»

Министр образования региона Александр Кузнецов указал, что никаких нарушений в организации занятий в Долгодеревенском нет. «Десятые классы учатся во вторую смену, и ничего особенного в сравнении с другими школами в этом нет. Для того чтобы „переиграть“ расписание, нужно перевести во вторую смену других учеников, которые ничем не виноваты. Если нужны дополнительные занятия, то следует выбирать для этого свободное от учебы время — как это делают все школьники», — заявил «URA.RU» глава ведомства.