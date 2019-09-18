Рогозин «засекретил» причину появления дыры в обшивке «Союза»

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Военно-промышленная конференция. Дмитрий Рогозин. Пермь, рогозин дмитрий, решетников максим
Дмитрий Рогозин отказался озвучивать, почему в космическом корабле «Союз» появилась дыраФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выяснил, откуда в космическом корабле «Союз МС-09» образовалась дырка, однако раскрывать эту информацию не стал.

«Что случилось, нам все понятно, но мы вам ничего не расскажем», — приводит РИА «Новости» слова Рогозина. Глава «Роскосмоса» отметил, что отверстие было в бытовом отсеке российского космического корабля «Союз МС-09», у специалистов есть пробы. «Должна же быть какая-то тайна у нас», — заключил Рогозин.

30 августа 2018 года на МКС была зафиксирована утечка воздуха. Падение давления было незначительным, поэтому астронавты узнали об этом только утром следующего дня. Отверстие на корабле «Союз МС-09» обнаружил немецкий космонавт Александр Герст. Выяснилось, что кто-то в космическом корабле просверлил дыру, напоминает телеканал 360. В «Роскосмосе» заявили, что отверстие получено в результате столкновения с микрометеоритом. Правоохранительные органы России ведут расследование. Образцы обшивки корабля пришлось вскрыть и передать на экспертизу на Землю.

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