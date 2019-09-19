Путину объяснили главную опасность инвестиций в России

Владимир Путин сказал, что лично займется решением проблемы с венчурным финансированием Фото: Владимир Андреев © URA.RU

За «восемь неудач» при венчурном инвестировании в России «можно получить 20 лет тюрьмы». Такое заявление на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив сделал помощник президента РФ Андрей Белоусов, который видит в этом главную причину отсутствия таких инвестиций в стране.

«У нас есть несколько институтов развития, которые подхватывают крупные проекты, а вот эта ниша [венчурного финансирования] отсутствует», — цитируют Белоусова «Ведомости». По его мнению, России «абсолютно» необходимо развитие этого направления, поскольку иначе со стартапами работать нельзя.

Глава РФ Владимир Путин дал поручение вице-премьеру Максиму Акимову подготовить необходимые изменения в законодательстве, дав обещание поддержать их. При этом президент считает, что надо решить, какие риски допустимы для инвестиций денег в стартапы.

Вице-премьер ответил, что диалог по этому вопросу уже идет со Счетной палатой и прокуратурой, а также указал на то, что проблема не в нехватке средств на проекты, а в том, что эти средства «не выбираются». Глава страны пообещал лично заняться вопросом и предложил в рамках проблемы опираться на международную практику.