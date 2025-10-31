Депутат ответил, почему Генпрокуратура хочет лишить его иммунитета

Депутат Вороновский узнал о лишении неприкосновенности из новостей Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Депутат Анатолий Вороновский узнал об обращении генпрокурора о лишении неприкосновенности из публикации на сайте Госдумы. Он заявил, что виноватым себя не чувствует.

«Виноватым себя ни в чем не чувствую, не осознаю и не понимаю, в чем дело. Возможно, в рамках какого-то из уголовных дел, которые сейчас расследуются на Кубани, меня хотят допросить. Каких-либо претензий о достоверности сведений, внесенных мною в декларации о доходах, со стороны контролирующих структур не было», — подчеркнул Вороновский. Его слова передает «Коммерсант».

Государственная дума рассмотрит представление генерального прокурора РФ Александра Гуцана о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата от Краснодарского края Анатолия Вороновского. Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил документы для предварительного рассмотрения в комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов.

Лишение депутата неприкосновенности может предшествовать уголовному или административному производству. Согласно федеральному закону о статусе депутата Госдумы, парламентарий не может быть привлечен к ответственности без согласия палаты Федерального собрания.