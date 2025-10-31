Британский принц заказал 40 проституток за 4 дня

Принц Эндрю заказывал 40 проституток за четыре дня в Таиланде Фото: Pool / Keystone Press Agency / Global Look Press

Младший брат короля Великобритании Карла III принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор во время официальной поездки в Таиланд в 2001 году заказал себе в номер пятизвездочного отеля 40 проституток за четыре дня. Об этом сообщила британская газета Daily Mail со ссылкой на историка Эндрю Лауни, специализирующегося на королевской семье.

«Всего за четыре дня во время финансируемой налогоплательщиками поездки в Таиланд Эндрю доставил в свой пятизвездочный отель 40 проституток, рассказал королевский историк Эндрю Лоуни», — сообщило Daily Mail. Историк утверждает, что информацию о 40 проститутках в номере принца Эндрю подтвердили несколько независимых источников, включая корреспондента агентства Reuters и члена королевской семьи Таиланда.

В 2001 году Эндрю исполняется 41 год, у него начинается кризис среднего возраста, и он начинает бегать за толпами женщин. При этом он пользовался должностью торгового представителя, оплачиваемой налогоплательщиками, чтобы совершать такие поездки, заявил Лауни изданию. По его словам, у принца Эндрю «нет моральных принципов», и он использовал свое положение, чтобы «набить карманы» и ухаживать за женщинами.

