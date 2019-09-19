России грозит «коллекторский» бум

Количество коллекторских организаций может увеличиться на 50% Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министерство юстиции и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) разработали законопроект, который запретит кредиторам требовать возврата долга у россиян сразу через суд, а также, как предполагают эксперты, приведет к резкому росту «коллекторского» рынка. Контролировать его будет сложнее.

Документ предлагает обязать кредиторов и взыскателей предлагать физическим лицам вернуть просрочку в досудебном порядке. И только если последний не закроет долг в 30-дневный срок, на него можно будет подать в суд, пишет « Коммерсант» со ссылкой на документ. Сейчас кредитор вправе обратиться в суд с любого дня просрочки.

Кроме того, законопроект обяжет включаться в реестр ФССП не только коллекторов, но и любые другие организации, которые занимаются возвратом просроченной задолженности физлиц. К таким относятся банки, микрофинансовые организации, ломбарды, операторы связи, управляющие компании ЖКХ и т. д. Присутствие в таком реестре позволит им звонить должнику, встречаться с ним и направлять электронные сообщения. Без включения в реестр они могут лишь отправлять должнику письма по обычной и электронной почте или через «личный кабинет».

По мнению опрошенных изданием коллекторов, предложенные властями новации сделают процесс возврата долга для непрофессиональных взыскателей нецелесообразным. Гендиректор агентства ЭОС Антон Дмитраков считает, что организации начнут закрывать свои отделы взыскания и нанимать профессиональных коллекторов, чтобы снизить расходы и риск административной ответственности. «Вполне вероятно, что из-за этого рост рынка агентского взыскания может составить до 50% в годовом выражении уже в 2020 году», — заключил специалист.

Кроме того, предложенное ужесточение регулирования процесса взыскания долгов с физлиц не будет способствовать защите должников. Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева считает, что если законопроект примут, реестр вырастет в разы, поэтому неизвестно, хватит ли Центробанку мощностей, чтобы осуществить надзор за всеми участниками.