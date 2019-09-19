18 сентября 2019
17 сентября 2019

На Ямале сотрудник госучреждения заплатил 1,6 млн рублей за взятку

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, взятка, коррупция, деньги
Бывшего работника «Дирекции капстроительства» Сергея Даниленко поймали на взяткеФото: Александр Мамаев © URA.RU

Бывший работник «Дирекции капитального строительства и инвестиций ЯНАО» Сергей Даниленко выплатил штраф в 1,6 млн рублей. Мужчину осудили по делу о получении взятки. Об этом сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО.

«После вступления 26 августа 2019 года приговора в законную силу осужденный добровольно оплатил штраф в полном объеме», — отметили в ведомстве.

В декабре прошлого года Даниленко получил взятку в размере 40 тысяч рублей. Он подписал акт, что лабораторный корпус Надымской райбольницы готов, хотя работы не были закончены. Взятку ему дал представитель компании-подрядчика, с которой у «Дирекции капстроительства» был заключен госконтракт.

Суд рассматривал дело Даниленко в особом порядке, так как он признал свою вину. В результате его признали виновным по статье УК РФ «Получение взятки» и назначили штраф в размере четырехкратной суммы взятки — 1,6 млн рублей, а также лишили права занимать должности на государственной и муниципальной службе на четыре года.

Ранее источники «URA.RU» в силовых структурах сообщали, что против участников махинаций с госконтрактами на ремонт Надымской районной больницы возбудили уголовные дела. Был задержан заместитель главврача медучреждения по хозвопросам Вадим Железняк.

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