Телеведущий Соловьев будет учить будущих губернаторов

Телеведущий Владимир Соловьев проведет мастер-класс для участников программы развития кадрового резерва РАНХиГС и администрации президента (так называемой «школы губернаторов»). Помимо него, перед управленцами в Солнечногорске должны выступить учредитель фонда «Вера» Нюта Федермессер и замглавы администрации президента Сергей Кириенко.
Новый модуль обучения — «Региональное развитие и публичные коммуникации» — для кадрового резерва пройдет в подмосковном Солнечногорске с 25 по 28 сентября, передает РБК со ссылкой на программу мероприятия. Кириенко откроет семинар, а продолжат курс лекций, помимо Соловьева и Федермессер, глава ВЦИОМ Валерий Федоров, замглавы МВД Александр Горовой, политолог Дмитрий Гусев и зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.
По словам Соловьева, он выступит перед участниками «школы губернаторов» только в том случае, если удастся согласовать с организаторами дату его приезда в Солнечногорск. «То, чему я обучаю — это всегда известно — искусству общения, немножко риторике», — прокомментировал Соловьев.
Ранее «URA.RU» писало, что третий поток образовательного модуля РАНХиГС и администрации президента впервые широко представлен силовиками. Так, на занятия «школы губернаторов» (это название появилось из-за того, что некоторые выпускники программы возглавили регионы) ранее приезжали замглавы Следственного комитета Игорь Краснов и заместители генпрокурора РФ Андрей Кикоть и Дмитрий Демешин.