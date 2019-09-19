Телеведущий Соловьев будет учить будущих губернаторов

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Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, соловьев владимир
Владимир Соловьев научит будущих губернаторов «искусству общения»Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Телеведущий Владимир Соловьев проведет мастер-класс для участников программы развития кадрового резерва РАНХиГС и администрации президента (так называемой «школы губернаторов»). Помимо него, перед управленцами в Солнечногорске должны выступить учредитель фонда «Вера» Нюта Федермессер и замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Новый модуль обучения — «Региональное развитие и публичные коммуникации» — для кадрового резерва пройдет в подмосковном Солнечногорске с 25 по 28 сентября, передает РБК со ссылкой на программу мероприятия. Кириенко откроет семинар, а продолжат курс лекций, помимо Соловьева и Федермессер, глава ВЦИОМ Валерий Федоров, замглавы МВД Александр Горовой, политолог Дмитрий Гусев и зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.

По словам Соловьева, он выступит перед участниками «школы губернаторов» только в том случае, если удастся согласовать с организаторами дату его приезда в Солнечногорск. «То, чему я обучаю — это всегда известно — искусству общения, немножко риторике», — прокомментировал Соловьев.

Ранее «URA.RU» писало, что третий поток образовательного модуля РАНХиГС и администрации президента впервые широко представлен силовиками. Так, на занятия «школы губернаторов» (это название появилось из-за того, что некоторые выпускники программы возглавили регионы) ранее приезжали замглавы Следственного комитета Игорь Краснов и заместители генпрокурора РФ Андрей Кикоть и Дмитрий Демешин.

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