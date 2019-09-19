Северянам изменили правила переселения в Тюменскую область

Теперь переселенцы смогут выбирать жилье на стадии строительства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Правила переселения жителей районов Крайнего Севера на юг Тюменской области изменятся. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» участники программы «Сотрудничество» сами смогут выбирать жилье на стадии строительства, сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области.

«С 1 июля 2019 года застройщики заключают договоры долевого участия только с использованием эскроу-счетов […] Такая недвижимость сможет участвовать в реализации программы „Сотрудничество“», — отметили в пресс-службе, добавив, что для бюджетников аналогичный закон дума рассмотрит осенью.

Там подчеркнули, что раньше участник программы мог купить по сертификату только уже готовые квартиры в новостройках. Также с использованием эскроу-счетов можно купить квартиру с долевым участием по программе «Молодая семья». Инициативы правительства Тюменской области приняли и другие регионы «матрешки» — Ямал и Югра. Также губернатор Александр Моор подписал постановление об изменениях предоставлений соцвыплат жителям ЯНАО и ХМАО.

Мероприятия программы «Сотрудничество» начались в 2005 года. За 13 лет (2005—2018 года) финансирование составило 4,7 млрд рублей. Соцвыплаты получили около 2,5 тысяч семей.