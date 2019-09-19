Суд по делу о VIP-поселке для челябинских чиновников начинается заново

Илье Пруцких удалось выиграть время, но теперь процесс «перезапустили» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело о VIP-поселке для чиновников Челябинска

В Аргаяшском районном суде заново начинается процесс по делу о поселке для VIP-чиновников на заповедном озере Увильды в Челябинской области. Он был прекращен из-за попытки экс-начальника областного учреждения «Особо охраняемые природные территории» Ильи Пруцких добиться переноса рассмотрения дела в Центральный районный суд Челябинска.

После того, как Челябинский областной суд отклонил это требование, процесс продолжится в Аргаяше. Согласно базе данных судебных дел, первое заседание назначено на 23 сентября.

На следующий день возобновится и рассмотрение дела главы Аргаяшского района Исрафиля Валишина, который выделил землю якобы под детский лагерь, а на самом деле — под будущий поселок для VIP-чиновников.

Перед судом, помимо Пруцких и Валишина, придется предстать бывшему главе управления культуры мэрии Челябинска Дмитрию Назарову и экс-директору челябинского МУП «Спартак» Андрею Григорьеву. Самый высокопоставленный фигурант — бывший вице-губернатор Челябинской области Александр Уфимцев — успел покинуть Россию и сейчас объявлен в федеральный розыск.