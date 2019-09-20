В руководстве аппарата губернатора Зауралья новое назначение

Лариса Башегурова пошла на повышение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместителем руководителя аппарата губернатора Курганской области назначена Лариса Башегурова, которая ранее возглавляла главное правовое управление в этом аппарате. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе главы региона.

«Да, Башегурова Лариса Александровна теперь заместитель руководителя аппарата», — сообщила «URA.RU» начальник управления информационно-аналитической деятельности аппарата губернатора Вероника Волкова.

Аппарат губернатора Курганской области создан в ноябре 2018 года после того, как главой Зауралья стал Вадим Шумков. Заместителем руководителя аппарата тогда назначили Ларису Галченко, которая ранее так же, как и Башегурова, занимала должность начальника правового управления (Башегурова при этом была ее замом). Из аппарата губернатора Галченко ушла спустя месяц после этого назначения — Шумков назначил ее директором департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, а позже — директором департамента имущественных и земельных отношений. С декабря 2018 года должность замруководителя аппарата губернатора оставалась вакантной.