Врачи прооперировали Заворотнюк второй раз и дали прогноз

Врачи не теряют надежду спасти Анастасию Заворотнюк Фото: страница Анастасии Заворотнюк в Instagram @a_zavorotnyuk

новость из сюжета Анастасия Заворотнюк тяжело больна

Актриса Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию. Об этом заявил друг актрисы, журналист Сергей Майоров.

Майоров сообщил, что связался с директором актрисы Мариной Потаповой по поводу состояния Заворотнюк. «Была вторая операция. Врачи посмотрели на результаты гистологии. Появилась надежда, что все может еще обойтись», — рассказал журналист в эфире НТВ.

Сама Заворотнюк по-прежнему в тяжелом состоянии. Рядом с ней круглосуточно находится ее муж Петр Чернышев. Из палаты актрисы убрали телевизор и телефон. Она ничего не видит, не слышит и ни с кем не разговаривает. Несмотря на это, врач-онколог Борис Холодов считает, что диагноз артистки обратим, пишет сайт «Подмосковье сегодня».

Сообщения о том, что актриса госпитализирована из-за начавшегося отека мозга, появились в СМИ 13 сентября. Заворотнюк частично парализовало, позднее врачи ввели ее в медикаментозную кому. Родственники и представители актрисы долгое время опровергали ее болезнь и госпитализацию.