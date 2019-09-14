СМИ: Анастасию Заворотнюк парализовало в реанимации

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Анастасия Заворотнюк. Екатеринбург, заворотнюк анастасия
Врачи борются за жизнь популярной актрисыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Актрису Анастасию Заворотнюк, по слухам, больную раком мозга, частично парализовало в реанимации, сообщил телеграм-канал Mash. По данным издания, на фоне тяжелой болезни у телезвезды оказалась поражена правая часть тела.

Актриса по-прежнему находится в реанимации, отметил телеграм-канал. Нейрохирурги пока не рискнули приступить к операции — вмешательство может быть опасно.

Ранее стало известно, что Анастасия Заворотнюк была госпитализирована с опухолью мозга. Муж актрисы Петр Чернышев оказывают актрисе всяческую поддержку. Опасаясь за жизнь пациентки, врачи ввели Заворотнюк в медикаментозную кому.

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