СМИ: Анастасию Заворотнюк парализовало в реанимации

Врачи борются за жизнь популярной актрисы
Актрису Анастасию Заворотнюк, по слухам, больную раком мозга, частично парализовало в реанимации, сообщил телеграм-канал Mash. По данным издания, на фоне тяжелой болезни у телезвезды оказалась поражена правая часть тела.
Актриса по-прежнему находится в реанимации, отметил телеграм-канал. Нейрохирурги пока не рискнули приступить к операции — вмешательство может быть опасно.
Ранее стало известно, что Анастасия Заворотнюк была госпитализирована с опухолью мозга. Муж актрисы Петр Чернышев оказывают актрисе всяческую поддержку. Опасаясь за жизнь пациентки, врачи ввели Заворотнюк в медикаментозную кому.