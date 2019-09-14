СМИ: Заворотнюк поместили в медикаментозную кому

Состояние Анастасии Заворотнюк оценивается как критическое Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Крайне тяжелое состояние актрисы Анастасии Заворотнюк, госпитализированной с глиобластомой (рак головного мозга) стало основанием для введения больной в медикаментозную кому. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники, врачи оценивают состояние артистки как критическое и опасаются за ее жизнь.

«Врачи диагностировали у Заворотнюк последнюю стадию опухоли мозга, — передает телеканал 360. — Сейчас ее состояние оценивается как критическое». Оперативное вмешательство на данный момент может быть опасным для жизни, специалисты проводят консилиум, чтобы определиться с дальнейшими действиями.

По информации Starhit, близкие Анастасии узнали о диагнозе вскоре после рождения у нее третьего ребенка. Заворотнюк прошла прописанный ей курс терапии, которая не дала нужного результата.

Ранее сообщалось о госпитализации актрисы в реанимационное отделение. По данным СМИ, у Заворотнюк начался отек мозга, рядом с ней находится муж Петр Чернышев. Незадолго до госпитализации распространялась информация, что актриса хочет рассказать зрителям о своем страшном диагнозе с телеэкранов и решает, в эфире какой телепрограммы это произойдет.