Мария Захарова высказалась об экологической акции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в шуточной форме сообщила об «идущих полным ходом посадках» в подмосковном Солнечногорске. Так она описала акцию «Наш лес. Посади свое дерево».

«Срочно! В Солнечногорске начали сажать! Руки главы района Владимира Слепцова по локоть в земле» — написала Захарова в своем аккаунте в Facebook.

Подписчики публикацию восприняли неоднозначно. Так, Дмитрий Есаулков в комментариях к посту написал, что посадки идут не по правилам: саженцы должны быть как минимум годовалые. Официальный представитель МИД России тут же опровергла это заявление. «Я сажала [растения] от горшковых до пятилетних. Прекрасно выросли и кедр из семечка, и елка из кадки», — ответила Захарова.

Участники флешмоба работают на центральной площадке округа, в деревне Осипово. Хвойные и плодовые деревья высаживают в форме буквы «С» — она символизирует Солнечногорск. В озеленении уже приняли участие 12,5 тысячи человек, передает телеканал 360.

Ранее неподалеку от Солнечногорска аварийно сел лайнер «Уральских авиалиний». Самолет, летевший из Жуковского в Симферополь, приземлился в кукурузном поле. Причиной ЧП стал отказ двух двигателей — в них попали птицы. Жесткая посадка, по словам экспертов по экологическому земледелию, нанесла ущерб в 100 тысяч рублей — самолет испортил 50 тонн кукурузы.