Пилоты называют случившееся редчайшим случаем Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Cамолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в кукурузном поле в Московской области. Незадолго до этого он столкнулся со стаей птиц.

Инцидент произошел рано утром 15 августа 2019 года возле аэропорта «Жуковский». Самолет A321 вылетел в Симферополь, но вскоре после взлета совершил жесткую посадку прямо в поле. Экипаж и пассажиры не пострадали. С заявлением по поводу инцидента выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который назвал членов экипажа самолета героями. Пилоты назвали «редчайшим случаем» жесткую посадку самолета «Уральских авиалиний». По последним данным на борту находились 226 пассажиров, включая шесть детей, а также семь членов экипажа. Из них пострадали 20 взрослых и все дети — у них незначительные травмы, ушибы. Их всех доставили в ЦРБ Раменского. Остальных пассажиров вывезли на пяти автобусах с места посадки.

«URA.RU» следит за ситуацией в онлайн-режиме.

11:42 В Росавиации официально подтвердили отстранение от полетов пилота севшего в кукурузном поле самолета "Уральских авиалиний". «Не могу сказать, будут ли привлекать нас, наверное будут работать московские специалисты Росавиации и МАК. Экипаж же пока будет отстранен от полетов. По крайней мере, до выводов комиссии, которая оценит насколько правильно они действовали», - сообщил «URA.RU» Уральского территориального управления Росавиации Александр Шулепов.

11:41 Состояние пострадавших при аварийной посадке самолета «Уральских авиалиний» в кукурузном поле в Подмосковье оценивается как средней степени тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ.

11:39 Некоторые пассажиры севшего в кукурузном поле самолета «Уральских авиалиний» не верят в версию про попавшую в турбину птицу, отмечает telegram-канал LifeShot. По их словам, лайнер был неисправен с самого начала полёта.

11:37 Утечка топлива произошла из самолета «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в кукурузном поле рядом с подмосковным Жуковским, вытекло около тонны горючего. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. «Самолет был заправлен 16 тоннами топлива, он израсходовал всего 500 литров. При аварийной посадке началась утечка топлива, на данный момент она устранена. Могло вытечь до тонны топлива», — поясняет источник информагентства.

11:36 Опубликован список пострадавших в ходе экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» в Подмосковье. По данным telegram-канала 112, в ЧП пострадали 1. Григорий К., 10 лет; 2. Диана К., 8 лет; 3. Милана Каграманова, 1 год; 4. Игорь Никулин, 28 лет; 5. Виктория Н., 7 лет, 6. Нина Лысова, 69 лет; 7. Светлана Бабина, 34 года

11:33 Семь человек остаются в больницах после аварийной посадки самолета под Москвой, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник. «Госпитализированы семь человек, включая мужчину 28 лет в тяжелом состоянии. У него закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Еще шестеро — в состоянии средней тяжести», — сказал источник.

11:32 Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов опубликовал в твиттере кадры эвакуации пассажиров севшего в кукурузном поле в Подмосковье самолета «Уральских авиалиний»

«Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы»: Экипаж А-321 руководит эвакуацией пассажиров.

Главные слова дня pic.twitter.com/6v5uEUc7i9 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 августа 2019 г.

11:30 Пилота Дамира Юсупова, который посадил аварийный самолет «Уральских авиалиний» в кукурузном поле в Подмосковье, по данным e1.ru, якобы отстранили от полетов до окончания проверки обстоятельств ЧП.

11:27 «Уральские авиалинии» готовят резервный самолет для пассажиров рейса Жуковский — Симферополь, перестраивают расписание. Об этом сообщил агентству «Интерфакс» коммерческий директор «Уральских авиалиний» Кирилл Скуратов. По его словам, за пару дней авиакомпания восстановит расписание.

11:24 Тем временем, в России произошло еще одно ЧП с самолетом: воздушное судно, следующее рейсом Москва — Самара, готовится к экстренной посадке в московском аэропорту Шереметьево из-за отказа гидросистемы

11:20 Пассажиры севшего в кукурузном поле самолета «Уральских авиалиний» доставлены в аэропорт, с ними работают психологи МЧС. Об этом сообщают в аэропорту Жуковский. «В дальнейшем, когда станет известно, что с пассажирами все в порядке, авиакомпания будет решать вопрос: желающим вернут деньги, кто захочет — улетит. Также около 20 человек доставлены в больницы Жуковского и Раменского», — подчеркивают в пресс-службе аэропорта.

Фото с места экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний»

11:18 В Раменскую больницу с сотрясением мозга после экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» в кукурузном поле попали две девочки — годовалая и восьмилетняя и мальчик 10 лет, все из одной семьи. Еще одна семилетняя девочка госпитализирована с черепно-мозговой травмой. 69-летняя Нина Лысова и 34-летняя Светлана Бабкина получили ушибы позвоночника. Тяжелое состояние у 32-летнего Игоря Никулина.

Фото с места посадки самолета «Уральских авиалиний» в Подмосковье

11:13 Сайт аэропорта Жуковский (zia.aero) стал недоступен. Ранее источник в «Уральских авиалиниях» рассказал URA.RU, что именно аэропорт может быть виновником попадания птицы в двигатель самолета, севшего в кукурузном поле

11:07 Ситуацию с экстренной посадкой самолета «Уральских авиалиний» в кукурузном поле прокомментировали подмосковные власти. По словам врио главы Раменского района Николая Воробьева, сейчас в поле продолжаются работы: пожарные и другие специалисты делают все, чтобы самолет не загорелся из-за разлива топлива. «Эвакуация прошла успешно, жертв нет. В больницу доставлены десять человек с разными жалобами. Служба МЧС, полиция организованы. Мы организовали вывоз пассажиров. Сейчас ведутся работы по предотвращению пожара в результате разлива топлива. Считаю, что действия, которые были сделаны в первые минуты, предотвратили появление жертв», — заявил чиновник.

11:04 Силовики уже проводят следственные действия в рамках возбужденного ранее уголовного дела по факту экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» в кукурузном поле в Подмосковье. «На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий», — сообщили в СК.

Фото с места жесткой посадки самолета «Уральских авиалиний» в Подмосковье

11:02 Появились первые версии, кто может быть виноват в попадании птицы в двигатель экстренно севшего самолета. «Скорее всего — это ошибка аэропорта Жуковский. Разгон птиц является их обязанностью, а у пилотов, возможно, даже не было возможности обойти стаю птиц. Дело в том, что когда самолет идет на взлет, наступает момент, когда тормозить нельзя ни в коем случае — лайнеру может не хватить полосы для остановки, и он выкатится за ее пределы», — сказал «URA.RU» источник в «Уральских авиалиниях»

11:00 Повреждений у фюзеляжа экстренно севшего в кукурузном поле в Подмосковье самолета «Уральских авиалиний» нет, пожар сам борт не затронул, у него отвалился только горевший правый двигатель, пишет telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

10:57 Следователи возбудили уголовное дело после жесткой посадки самолета Airbus A-321 в Подмосковье. Сообщение об этом размещено на сайте СУ СКР по Московской области. Дело возбудили по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

10:55 Гендиректор «Уральских авиалиний» прокомментировал жесткую посадку самолета в Подмосковье:



«Пилоты сработали очень профессионально: правильно посадили самолет в кукурузное поле, на борту не было пожара, это все заслуга пилотов. Профессионально отработала и бригада бортпроводников, они [выставили] аварийные трапы, всех высадили. А все остальные вещи, кто там герой, будут разбираться после. Сначала комиссия определит все параметры этой ситуации», — сказал Скуратов в разговоре с агентством.

10:53 «От попадания птицы в двигатель могут быть разные последствия, но никакой защиты от них нет. Пилоты регулярно отрабатывают подобные ситуации на симуляторах», — сказал «URA.RU» главред «Авиатранспортного обозрения» Алексей Синицкий. Он отметил, что к осени птицы начинают сбиваться в стаи и начинают представлять бОльшую угрозу для самолетов.

10:53 Это не первый инцидент с попаданием птиц в двигатель самолета в Жуковском: аналогичный инцидент произошел 3 августа 2018 года.

10:47 Коротко о самолете: А321-211 с бортовым номером VQ-BOZ 16 лет, он совершил первый вылет 16 декабря 2003 года.

С 2003 по 2004 год он был приписан к аэропорту Гамбурга

C 2004 по 2010 летал в турецкой авиакомпании Cyprus Turkish Airlines, позже Atlasjet

В 2010- 2011 — был в лизинге у авиакомпании Aviation Capital Group из США.

В 2011-м полгода совершал чартерные рейсы для турфирмы Solaris Airlines из Выборга

С 9 ноября 2011 года находится в лизинге у «Уральских авиалиний». Собственник самолета — немецкая компания Air Cargo Germany (ACG).

10:42 Увеличилось число пострадавших: по данным источника «URA.RU», травмы получили 20 взрослых и 6 детей. Напомним, всего на борту было 226 пассажиров.