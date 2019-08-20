Подсчитан ущерб кукурузному полю от самолета «Уральских авиалиний»

Жесткая посадка самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» в кукурузном поле нанесла ущерб в сто тысяч рублей, заявил специалист по экологическому земледелию Андрей Лысенков.
«Самолет мог подпортить до 50 тонн кукурузы. В итоге размер ущерба может составить около 100 тысяч рублей», — передает
В первые часы после аварии директор «Русмолоко» Идар Тутов заявлял, что подмосковный минсельхоз, возможно, компенсирует убытки.
Лайнер А321, вылетевший рейсом Жуковский—Симферополь 15 августа, был вынужден сесть в поле в Подмосковье после отказа двух двигателей — в них попали птицы. На борту находилось 233 человека. Все выжили. Пострадали 76 человек. Двум пилотам присвоили звание Героев России. Сообщалось, что «Уральские авиалинии» начали выплачивать компенсации пострадавшим, напоминает телеканал 360.