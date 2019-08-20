Подсчитан ущерб кукурузному полю от самолета «Уральских авиалиний»

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Клипарт. pixabay.com, кукуруза, поле
Самолет помял около 50 тонн кукурузыФото: pixabay/Pixabay License
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Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Жесткая посадка самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» в кукурузном поле нанесла ущерб в сто тысяч рублей, заявил специалист по экологическому земледелию Андрей Лысенков.

«Самолет мог подпортить до 50 тонн кукурузы. В итоге размер ущерба может составить около 100 тысяч рублей», — передает Life.ru со ссылкой на слова эксперта. Между тем директор раменского отделения «Русмолоко» Сергей Должников, на чье поле приземлился А321, сказал журналистам, что компания не имеет претензий к «Уральским авиалиниям». Руководитель заметил, что самолет помял два-три гекатара кукурузы при общей площади в 900 гектаров. Аграрий заметил, что для компании главное, что все люди живы, а кукуруза «хоть на один процентик обеспечила мягкую посадку».

В первые часы после аварии директор «Русмолоко» Идар Тутов заявлял, что подмосковный минсельхоз, возможно, компенсирует убытки.

Лайнер А321, вылетевший рейсом Жуковский—Симферополь 15 августа, был вынужден сесть в поле в Подмосковье после отказа двух двигателей — в них попали птицы. На борту находилось 233 человека. Все выжили. Пострадали 76 человек. Двум пилотам присвоили звание Героев России. Сообщалось, что «Уральские авиалинии» начали выплачивать компенсации пострадавшим, напоминает телеканал 360.

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