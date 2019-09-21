Объясниться за поддержку фигурантов резонансного дела заставили нескольких священников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Актер получил 3,5 года за травму росгвардейца

В РПЦ клирика самарского храма Казанской иконы Божьей Матери, протоиерея Дионисия Кузнецова заставили объясниться за поддержку открытого письма в защиту фигурантов «московского дела». Об этом в Facebook сообщила журналистка Мария Свешникова.

«Священникам обещали, что их не станут трамбовать. Теперь придется особенно пристально следить за Самарой», — написала Свешникова.

Сам Дионисий Кузнецов в разговоре с телеканалом «Дождь» рассказал, что объяснить свои действия заставили еще нескольких священников. «Сначала бывают устные разговоры — почему, как. Если священник не находит понимания со стороны руководства, то обычно просят писать бумагу», — пояснил протоиерей.

«Московское дело» вызвало резонанс после того, как одного из его фигурантов, актера Павла Устинова, осудили на 3,5 года за причинение вреда здоровью сотрудника Росгвардии во время несогласованной акции протеста в столице 3 августа. По версии обвинения, при попытке задержания Устинов оказал сопротивление росгвардейцу и вывихнул ему плечо. В защиту актера выступили священники, а также учителя, написавшие открытое письмо. Позже Устинова освободили из-под ареста.