Журналист «Эха Москвы» назвал телеведущего Соловьева «нелепым человеком»

Владимира Соловьева обвинили в глупости в эфире крупной радиостанции Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Актер получил 3,5 года за травму росгвардейца

Журналист Сергея Пархоменко, работающий на радиостанции «Эхо Москвы», назвал телеведущего Владимира Соловьева «нелепым человеком». Поводом для этого стала позиция ведущего по громкому уголовному делу актера Павла Устинова.

По мнению Пархоменко, Соловьев зря настаивал на обязательном участии в защите Устинова адвокатов Шоты Горгадзе и Анатолия Кучерены. Журналист полагает, что таким образом телеведущий пытался донести до людей мысль о том, что помочь осужденному актеру в данной ситуации могут лишь близкие к власти юристы.

«И в этой ситуации, конечно, как всегда, ужасно простодушный, если вдуматься и такой, очень простой, очень глупый, очень поверхностный и очень нелепый человек по имени Владимир Соловьев, который просто ролик специальный снял, где ныл и стонал, и выл и причитал: «Пустите, — как он это называл, — грамотных адвокатов, например, адвоката Шота Горгадзе, — я очень советую желающим погуглить, кто такой Шота Горгадзе и чем он знаменит, — и мы вам сейчас всё там разрулим». Очень важно для российского государства поддержать эту вечную легенду, которой она занимается всегда на протяжении многих лет: «Мы единственный источник всего», — заявил Пархоменко в ходе своей авторской программы «Суть событий».

20 сентября Московский городской суд отпустил из-под ареста актера Павла Устинова, которого ранее приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на силовика. Артиста освободили под подписку о невыезде, напоминает агентство Nation News. Фигурант так называемого «московского дела» Павел Устинов был осужден Тверским судом Москвы за причинение вреда здоровью сотрудника Росгвардии во время несогласованной акции протеста в столице 3 августа. По версии обвинения, при попытке задержания Устинов оказал сопротивление росгвардейцу и причинил ему закрытый вывих плеча. Изменить Устинову приговор попросила генпрокуратура РФ. В ведомстве изначальный приговор актеру сочли чрезмерно суровым.