Жителям ямальского города объяснили, почему в их домах нет тепла

Прокуратура проводит проверку информации об отключении тепла Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отключение тепла в нескольких домах Ноябрьска (ЯНАО), которое проверит окружная прокуратура, связано с ремонтом и устранением порывов на сетях. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе АО «Энерго-Газ-Ноябрьск».

Информацию об отсутствии теплоснабжения в жилых домах горожане разместили в социальных сетях. В результате городская прокуратура организовала проверку. Силовики оценят действия коммунальщиков, а также должностных лиц администрации по подписанию паспортов готовности объектов теплоснабжения к отопительному периоду, уточнили в пресс-службе надзорного органа.

В пресс-службе АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» рассказали, что отопительный период в Ноябрьске начался с 29 августа. «Со стороны ресурсоснабжающей организации тепло было подано в полном объеме», — сообщили в компании. При этом там уточнили, что в отдельных домах управляющим компаниям пришлось проводить очистку воздушных пробок в системах отопления. «Кратковременные локальные отключения теплоснабжения случались для устранения технологических нарушений (порывов) на сетях и в связи с ремонтными работами по заявкам потребителей, проводимыми с учетом температуры наружного воздуха», — рассказали там.