23 сентября 2019

Экс-коллега Зеленского сообщил о его усталости

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Друг Зеленского считает, что новое рабочее место давит обстановкой на президента УкраиныФото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Актер студии «Квартал 95» Евгений Кошевой, являющийся другом главы Украины Владимира Зеленского, рассказал, что президент устал на новой работе. Об этом артист заявил украинскому телеканалу «1+1»

«Он немного подустал, мне кажется. Ну, так по голосу понятно, что хочет казаться бодреньким, но… сложно. Но я думаю, что он знал, куда он шел», — цитирует Кошевого интернет-издание Life.

Также артист рассказал, что уже посещал Зеленского в его новом офисе. Кошевой заявил, что «обстановка этого места очень давит на человека», и его не удивляет, что лидер Украины «хочет скорее оттуда переехать».

Расскажите о новости друзьям
Знаменитости
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...