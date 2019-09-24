Соловьев разоблачил несовершеннолетнюю шведскую активистку, у которой «украли детство»

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал Грету Тунберг, которая произнесла эмоциональную речь в защиту экологии в ООН. Свое мнение о шведской эко-активистке он опубликовал в своем telegram-канале.
«Очевидно, что Грета — проект. Очевидно, что происходит манипуляция общественным мнением. Очевидно, что за этим стоят серьезные бизнес-интересы», — написал телеведущий. Тунберг обвинила политиков в том, что они украли у неё детство и ей пришлось ехать в США, чтобы выступить в ООН, напоминает «
Телеведущий добавил, что волнуется за шведскую школьницу, поскольку из неё «лепят Пророка экологической веры». У таких детей часто бывает печальная судьба, добавил он.
16-летняя шведская школьница Грета Тунберг известна своей деятельностью в защиту экологии. Она прославилась после прошлогодней акции у местного парламента, куда приходила каждую пятницу вместо школы. Вскоре к ней присоединились другие активисты. Девушка часто выступает на различных конференциях и саммитах. В марте Тунберг номинировали на Нобелевскую премию мира.