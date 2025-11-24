Только часть выпускников медвузов обяжут работать в системе ОМС
От работы с наставником полностью освобождены фармацевты и специалисты ряда редких меднаправлений
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Максимальный срок обязательного трудоустройства для выпускников медицинских вузов будет распространяться не на все специальности, а в большинстве случаев срок работы по распределению сократят. Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на документы Минздрава.
В соответствии с законом, который был принят 11 ноября, система медицинского образования теперь включает два уровня. Первый уровень представляет собой специалитет, который является обязательным для всех. Обучение на этом этапе может финансироваться за счет личных средств, госбюджета или в рамках целевой квоты. Если студент будет отчислен или откажется от отработки после обучения по целевой квоте, ему придется возместить затраты в трехкратном размере. Второй уровень — ординатура, которая будет доступна на платной основе или в рамках целевого обучения. В случае нарушения условий договора о целевом обучении предусмотрен штраф в двукратном размере.
«Согласно актам Минздрава, максимальный срок — три года работы под руководством врача-наставника — установлен лишь для некоторых медицинских специальностей. К ним относятся, например, несколько видов хирургии, онкология, а также неонатология», — пишет Коммерсант.
В большинстве ситуаций срок обязательного трудоустройства для выпускников медицинских вузов будет сравнительно небольшим. Особенно сокращен он будет для тех, кто решит работать в сельской местности, небольших городах или в новых регионах. Так, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях период работы под руководством наставника составит половину от стандартного срока (при этом минимальный срок составит один год) для всех специальностей.
Фармацевты и специалисты некоторых узкоспециализированных медицинских направлений освобождены от необходимости работать с наставником. В перечень исключений, утвержденный Министерством здравоохранения, вошли такие направления, как гигиена питания, гигиена труда, организация санитарно-эпидемиологической службы, авиационная и космическая медицина, а также водолазная медицина.
