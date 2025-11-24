Скидочная война вскрыла проблему: что известно о конфликте банков и маркетплейсов

Конфликт маркетплейсов и банков набирает обороты Фото: Илья Московец © URA.RU

Конфликт между российскими банками и маркетплейсами за скидки продолжает набирать обороты. Данный вопрос поднимался неоднократно за последние два года, но в ноябре текущего скандал достиг пика. Теперь в дискуссию активно включились регуляторы и органы власти, а Центробанк уже направил соответствующее письмо на адрес Минэкономразвития с просьбой ввести ограничения в адрес маркетплейсов. К чему все идет с учетом новых данных — в материале URA.RU.

Разлад по скидке

В основе спора лежит практика маркетплейсов предоставлять специальные скидки (так называемые «зеленые ценники») только тем покупателям, которые оплачивают заказы картами их же частных (аффилированных) банков. В свою очередь крупнейшие банки — Сбер, ВТБ, Альфа-банк, Т-Банк и Совкомбанк — видят в этом недобросовестную конкуренцию.

Их позиция заключается в том, что связывание цены товара с конкретным платежным инструментом сужает выбор потребителя и вводит его в заблуждение. Банки настаивают, что акции и специальные предложения должны быть доступны всем покупателям одинаково, независимо от того, какой картой они расплачиваются.

Продолжение после рекламы

Маркетплейсы, в свою очередь, защищают эту практику как обычную программу лояльности, аналогичную тем, что десятилетиями используют традиционные банки. Они утверждают, что скидки — это важный социальный инструмент, позволяющий миллионам россиян, особенно в малых городах и селах, покупать товары по доступным ценам.

Радикальный подход

Главы пяти крупнейших банков 20 ноября направили официальные письма в Госдуму и правительство с двумя ключевыми предложениями. В первую очередь — установить единую цену на товары вне зависимости от способа оплаты, а также полностью запретить маркетплейсам инвестировать в снижение цен, включая прямые скидки, бонусные программы и маркетинговые субсидии.

Исключение предлагалось сделать только для собственных товаров платформ и социально значимых категорий. Чуть позже банки уточнили, что выступают не против скидок как таковых, а лишь против их привязки к конкретному платежному инструменту.

Вслед за этим председатель Банка России Эльвира Набиуллина направила предложение министру экономического развития Максиму Решетникову, которое пошло еще дальше. Регулятор предложил не только запретить ценовую дифференциацию по способу оплаты, но и ограничить продажу на маркетплейсах продуктов их дочерних банков. Глава ЦБ отметила, что в некоторых странах маркетплейсам и вовсе запрещено иметь свои финансовые организации, назвав такой подход хотя и радикальным, но существующим.

Ответ маркетплейсов

В ответ представители онлайн-площадок заявили, что таким образом банки пытаются уничтожить конкуренцию на рынке. По мнению ретейлеров, запрет скидок и бонусных программ приведет к резкому росту цен на 15–20% и ускорению инфляции, отметив, что эта инициатива по сути направлена «против всего населения России». Они подчеркивают, что скидки являются важным инструментом экономии для семей, который может достигать 55 тысяч рублей в год.

Проблема национального масштаба

Ситуацию активно обсуждают и в Госдуме. Депутаты обратились к правительству с просьбой оценить риски роста цен, который может сделать покупки недоступными для миллионов россиян. Глава комитета по соцполитике Ярослав Нилов подготовил соответствующие запросы в Минпромторг и Минэкономразвития, отметив, что для многих граждан именно цена и наглядные скидки являются ключевым фактором при выборе покупки на маркетплейсах.

По мнению заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислава Наумова, скидки от маркетплейсов в целом обнажают глобальную проблему — мешают созданию национальных брендов. Он считает, что акции платформ созданы для отвлечения внимания.

Продолжение после рекламы

«Давайте по-прежнему будем сквозь пальцы смотреть на громадную разницу в налогообложении трансграничной торговли и просто отечественного производства товаров народного потребления. И вдруг окажется, что спор-то идет не о скидках совсем. А о скрытых субсидиях азиатскому импорту за счет недорегулирования», — пояснил Станислав Наумов.

Промежуточные итоги

В целом Банк России занял четкую позицию. Эльвира Набиуллина неоднократно заявляла, что цена не должна меняться в зависимости от способа оплаты. По ее мнению, это несправедливо по отношению к другим участникам рынка и может манипулировать выбором потребителя.