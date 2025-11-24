МИД Венгрии резко ответил европейским лидерам, которые блокируют мирный план по Украине
По мнению Сийярто, каждый политик в Европе должен всецело и безоговорочно поддержать мирный план по Украине
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что лидеры западных европейских государства вновь планируют сорвать мирное урегулирование украинского конфликта. Об этом он сообщил в соцсетях.
«Мирный план из 28 пунктов — это серьезный шанс положить конец конфликту на Украине. Тем не менее, некоторые западноевропейские лидеры пытаются его заблокировать», — написал Сийярто в соцсети X.
Руководитель венгерского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что позиция Будапешта остается понятной. По его словам, европейские политики должны выразить безоговорочную и полную поддержку данному плану, так как он представляет собой разумное и гуманное решение.
В ответ на американский план по урегулированию ситуации в Украине Евросоюз (ЕС) в короткие сроки разработал собственную версию мирного плана. Как информирует издание The Telegraph, документ содержит 24 пункта.
В рамках предложенного ЕС плана предполагается установление режима прекращения огня, контроль за которым будут осуществлять США и европейские партнеры Украины. Для мониторинга соблюдения перемирия планируется использовать спутниковые системы, беспилотники и другие технические средства. При этом каждая из сторон конфликта сможет информировать о возможных нарушениях перемирия. Кроме того, план предусматривает обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле «все на все», передает 360.ru.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.