МИД Венгрии резко ответил европейским лидерам, которые блокируют мирный план по Украине

По мнению Сийярто, каждый политик в Европе должен всецело и безоговорочно поддержать мирный план по Украине Фото: Роман Наумов © URA.RU

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что лидеры западных европейских государства вновь планируют сорвать мирное урегулирование украинского конфликта. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Мирный план из 28 пунктов — это серьезный шанс положить конец конфликту на Украине. Тем не менее, некоторые западноевропейские лидеры пытаются его заблокировать», — написал Сийярто в соцсети X.

Руководитель венгерского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что позиция Будапешта остается понятной. По его словам, европейские политики должны выразить безоговорочную и полную поддержку данному плану, так как он представляет собой разумное и гуманное решение.

Продолжение после рекламы

В ответ на американский план по урегулированию ситуации в Украине Евросоюз (ЕС) в короткие сроки разработал собственную версию мирного плана. Как информирует издание The Telegraph, документ содержит 24 пункта.