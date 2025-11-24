Логотип РИА URA.RU
Экономика

На повышение зарплат в 33 регионах выделят миллиарды рублей

На возмещение повышения зарплат бюджетникам в 33 регионах выделят 14 млрд рублей
24 ноября 2025 в 12:18
Выделенные средства предназначены для регионов с высокой долей социально значимых расходов

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Правительство России выделит 33 регионам 14 миллиардов рублей для частичной компенсации дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы. Об этом сообщается в официальном заявлении правительства.

«Правительство частично компенсирует отдельным регионам дополнительные расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы. Распоряжение о направлении на эти цели 14 млрд рублей подписано. Средства предназначены для 33 субъектов с высокой долей социально значимых расходов», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

В числе регионов — Адыгея, Бурятия, Мордовия, Тува, Хакасия, а также Алтайский, Забайкальский и Ставропольский края, Астраханская, Костромская, Орловская, Псковская, Томская и Ульяновская области. Правительство сообщило, что за счет федеральных средств будет обеспечена выплата заработной платы работникам бюджетных организаций в январе и феврале 2026 года с учетом повышения минимального размера оплаты труда.

Ранее стало известно, что Госдума во втором чтении приняла законопроект, предусматривающий индексацию минимального размера оплаты труда начиная с 1 января 2026 года. В соответствии с предложенными изменениями МРОТ увеличится приблизительно на 21 % и составит 27 093 рубля в месяц. Эксперты правительства полагают, что реализация законопроекта позволит повысить доходы примерно пяти миллионов граждан России, а также приведет к росту размеров больничных выплат, пособий по временной нетрудоспособности, а также пособий по беременности и родам, пишет RT.

