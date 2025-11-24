ФСБ показала кадры ликвидации диверсантов на Алтае
Диверсанты оказали сопративление и были ликвидированы
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал видео с операции на Алтае, в ходе которой были ликвидированы два диверсанта. Они планировали пустить под откос поезда в регионе.
«Преступники оказали вооруженное сопротивление при задержании», — сообщили в ФСБ. Диверсанты планировали установить спецустройство на железнодорожных путях, но были ликвидированы спецслужбами. Сам инцидент произошел 22 ноября.
Как заявили в спецслужбах, диверсанты оказались местными жителями. Они были вовлечены в деятельность террористической организации с целью проведения диверсий и терактов за плату. Вербовка осуществлялась через мессенджер Telegram.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.