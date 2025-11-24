Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

ФСБ показала кадры ликвидации диверсантов на Алтае

24 ноября 2025 в 12:12
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Диверсанты оказали сопративление и были ликвидированы

Диверсанты оказали сопративление и были ликвидированы

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал видео с операции на Алтае, в ходе которой были ликвидированы два диверсанта. Они планировали пустить под откос поезда в регионе. 

«Преступники оказали вооруженное сопротивление при задержании»,  — сообщили в ФСБ. Диверсанты планировали установить спецустройство на железнодорожных путях, но были ликвидированы спецслужбами. Сам инцидент произошел 22 ноября. 

Как заявили в спецслужбах, диверсанты оказались местными жителями. Они были вовлечены в деятельность террористической организации с целью проведения диверсий и терактов за плату. Вербовка осуществлялась через мессенджер Telegram.

Продолжение после рекламы

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал