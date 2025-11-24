День матери 2025: когда появился праздник и как отмечать
День матери в России отмечают в третье воскресенье ноября
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
30 ноября в России отметят День матери. Праздник появился недавно, но уже имеет свои традиции и отмечается масштабными мероприятиями. В этот день чествуют материнский труд и заботу, а многодетных матерей награждают медалями и орденами. О том, когда отмечают День матери, о его истории и традициях — в материале URA.RU.
История праздника Дня матери
Прототип праздника Дня матери зародился еще в Древней Греции. В те времена эллины поклонялись множеству богов, но важное место в их жизни занимал культ материнства.
В мартовские иды (так в древнеримском календаре называли 15 марта) древние греки вспоминали мать олимпийских богов Рею. Она покровительствовала плодородию и материнству. Этот образ нашел свое отражение в христианстве в образе Девы Марии. Спустя века культ материнства перешел в почитание обычных женщин-матерей.
Когда в России появился День матери
Впервые в России праздник отметили 29 ноября 1998 года
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В России впервые отмечали День матери 1 декабря 1915 года в Первом Петроградском отряде скаутов. Тогда праздник не стал масштабным и не прижился.
Начиная с 1990-х годов, в различных регионах России женские советы, объединенные в Союз женщин России (СЖР), инициировали проведение Дня матери. В некоторых субъектах этот праздник получил официальное утверждение по решению региональных властей. В 1993 году первыми его ввели республики Башкортостан и Саха (Якутия), а также Челябинская область.
30 октября 1988 года в школе №288 города Баку состоялся праздник, посвященный Дню матери, по инициативе учителя русского языка и литературы Эльмиры Гусейновой. Об этом событии стало широко известно благодаря СМИ, и другие учреждения страны подхватили эту идею. Однако тогда официального статуса праздник не получил.
Спустя 10 лет глава комитета Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи Алевтина Апарина предложила ввести День матери. 30 января 1998 года президент РФ Борис Ельцин подписал указ о праздновании Дня матери в последнее воскресенье ноября. Впервые праздник отметили 29 ноября 1998 года.
Когда День мамы 2025
В 2025 году День матери в России отметят 30 ноября. Традиционно он празднуется в последнее воскресенье месяца.
Почему незабудка стала символом Дня матери
Незабудка является символом Дня матери в России
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В России символом Дня матери считается незабудка, которая олицетворяет преданность и бескорыстную любовь. Символизм связан с легендой о рыцаре, который во время прогулки вдоль реки сорвал для возлюбленной букет цветов. Когда он держал их в руке, один цветок выпал и поплыл по течению. Тогда рыцарь воскликнул: «Не забывай меня!». С этого момента незабудка олицетворяет память.
Существует еще одно толкование. По народной легенде мать путешественника попросила странствующего гусляра доставить сыну букет незабудок. Они должны были пробудить в нем память о матери.
Традиции празднования Дня матери в России
В российских школах и детсадах ко Дню Матери устраиваются утренники, праздничные концерты. На этих мероприятиях дети рассказывают стихи мамам, поют, танцуют, показывают театральные постановки, посвященные теме семьи и материнства.
На уровне государства и муниципалитетов проводят концерты, организуют выставки, где представлены детские рисунки и поделки на тему материнства. Кроме того, проходят церемонии награждения многодетных матерей и тех, кто добился успехов в воспитании детей. Также проводятся благотворительные акции для поддержки матерей-одиночек, многодетных семей и детских домов.
Какие награды вручают матерям в России
Орден «Материнская слава» вручают за воспитание пяти и более детей
Фото: Лариса Рычкова © URA.RU
Звание «Мать-героиня»
Звание присуждается женщинам, которые родили или усыновили и воспитали десять и более детей. Это высшая награда в этой сфере. В дополнение к званию выплачивается денежная премия в размере 1 млн рублей.
Орден «Родительская слава»
Орден вручается семьям, воспитывающим не менее семи детей. Родителям полагается денежное вознаграждение в размере 500 тыс. рублей.
Региональные награды
В отдельных регионах России существуют разные поощрения многодетных семей. К примеру, в Санкт-Петербурге родители могут получить почетное звание «За заслуги в воспитании семей». В зависимости от заслуг им присваивается I, II или III степень звания, а также выплачивается денежное вознаграждение в размере от 25 000 до 100 000 рублей.
В Вологодской области многодетным матерям вручают медаль Материнства, которая имеет три степени и присуждается в зависимости от числа детей в семье. В Тюменской области и Башкирии вручают орден «Материнская слава» за рождение и достойное воспитание пяти и более детей.
Как и когда отмечают День матери в других странах
День матери в США отмечают во второе воскресенье мая. Там праздник приобрел официальный статус в 1914 году благодаря активистке Анне Джарвис. Она предложила создать национальный праздник после смерти своей матери.
В этот же период День матери отмечают в Германии, Италии, Бельгии, Дании, Финляндии, Швейцарии и Турции. Истоки праздника появились в XVII веке в Англии. Там отмечали Материнское воскресенье, выпадавшее на четвертое воскресенье Великого поста. В этот день слугам предоставлялся выходной, чтобы они могли посетить своих матерей и подарить им пирожное, которое называли материнским.
Сегодня в Европе День матери не является выходным днем, но по уровню значимости и объемам продаж подарков занимает третье место в рейтинге праздников, уступая лишь Рождеству и Пасхе. В Италии в этот день организуют семейные ужины и проводят время в кругу близких. Шведский Красный Крест в честь праздника продает пластиковые цветы, а полученные от продаж средства направляются на поддержку матерей и детей, находящихся в сложных жизненных ситуациях.
