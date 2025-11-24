День матери 2025: когда появился праздник и как отмечать

День матери в России отмечают в третье воскресенье ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

30 ноября в России отметят День матери. Праздник появился недавно, но уже имеет свои традиции и отмечается масштабными мероприятиями. В этот день чествуют материнский труд и заботу, а многодетных матерей награждают медалями и орденами. О том, когда отмечают День матери, о его истории и традициях — в материале URA.RU.

История праздника Дня матери

Прототип праздника Дня матери зародился еще в Древней Греции. В те времена эллины поклонялись множеству богов, но важное место в их жизни занимал культ материнства.

В мартовские иды (так в древнеримском календаре называли 15 марта) древние греки вспоминали мать олимпийских богов Рею. Она покровительствовала плодородию и материнству. Этот образ нашел свое отражение в христианстве в образе Девы Марии. Спустя века культ материнства перешел в почитание обычных женщин-матерей.

Когда в России появился День матери

В России впервые отмечали День матери 1 декабря 1915 года в Первом Петроградском отряде скаутов. Тогда праздник не стал масштабным и не прижился.

Начиная с 1990-х годов, в различных регионах России женские советы, объединенные в Союз женщин России (СЖР), инициировали проведение Дня матери. В некоторых субъектах этот праздник получил официальное утверждение по решению региональных властей. В 1993 году первыми его ввели республики Башкортостан и Саха (Якутия), а также Челябинская область.

30 октября 1988 года в школе №288 города Баку состоялся праздник, посвященный Дню матери, по инициативе учителя русского языка и литературы Эльмиры Гусейновой. Об этом событии стало широко известно благодаря СМИ, и другие учреждения страны подхватили эту идею. Однако тогда официального статуса праздник не получил.

Спустя 10 лет глава комитета Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи Алевтина Апарина предложила ввести День матери. 30 января 1998 года президент РФ Борис Ельцин подписал указ о праздновании Дня матери в последнее воскресенье ноября. Впервые праздник отметили 29 ноября 1998 года.

Когда День мамы 2025

В 2025 году День матери в России отметят 30 ноября. Традиционно он празднуется в последнее воскресенье месяца.

Почему незабудка стала символом Дня матери

В России символом Дня матери считается незабудка, которая олицетворяет преданность и бескорыстную любовь. Символизм связан с легендой о рыцаре, который во время прогулки вдоль реки сорвал для возлюбленной букет цветов. Когда он держал их в руке, один цветок выпал и поплыл по течению. Тогда рыцарь воскликнул: «Не забывай меня!». С этого момента незабудка олицетворяет память.

Существует еще одно толкование. По народной легенде мать путешественника попросила странствующего гусляра доставить сыну букет незабудок. Они должны были пробудить в нем память о матери.

Традиции празднования Дня матери в России

В российских школах и детсадах ко Дню Матери устраиваются утренники, праздничные концерты. На этих мероприятиях дети рассказывают стихи мамам, поют, танцуют, показывают театральные постановки, посвященные теме семьи и материнства.

На уровне государства и муниципалитетов проводят концерты, организуют выставки, где представлены детские рисунки и поделки на тему материнства. Кроме того, проходят церемонии награждения многодетных матерей и тех, кто добился успехов в воспитании детей. Также проводятся благотворительные акции для поддержки матерей-одиночек, многодетных семей и детских домов.

Какие награды вручают матерям в России

Звание «Мать-героиня»

Звание присуждается женщинам, которые родили или усыновили и воспитали десять и более детей. Это высшая награда в этой сфере. В дополнение к званию выплачивается денежная премия в размере 1 млн рублей.

Орден «Родительская слава»

Орден вручается семьям, воспитывающим не менее семи детей. Родителям полагается денежное вознаграждение в размере 500 тыс. рублей.

Региональные награды

В отдельных регионах России существуют разные поощрения многодетных семей. К примеру, в Санкт-Петербурге родители могут получить почетное звание «За заслуги в воспитании семей». В зависимости от заслуг им присваивается I, II или III степень звания, а также выплачивается денежное вознаграждение в размере от 25 000 до 100 000 рублей.

В Вологодской области многодетным матерям вручают медаль Материнства, которая имеет три степени и присуждается в зависимости от числа детей в семье. В Тюменской области и Башкирии вручают орден «Материнская слава» за рождение и достойное воспитание пяти и более детей.

Как и когда отмечают День матери в других странах

День матери в США отмечают во второе воскресенье мая. Там праздник приобрел официальный статус в 1914 году благодаря активистке Анне Джарвис. Она предложила создать национальный праздник после смерти своей матери.

В этот же период День матери отмечают в Германии, Италии, Бельгии, Дании, Финляндии, Швейцарии и Турции. Истоки праздника появились в XVII веке в Англии. Там отмечали Материнское воскресенье, выпадавшее на четвертое воскресенье Великого поста. В этот день слугам предоставлялся выходной, чтобы они могли посетить своих матерей и подарить им пирожное, которое называли материнским.