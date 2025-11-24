Логотип РИА URA.RU
Трамп хочет возродить серию фильмов «Час пик» с Джеки Чаном и Крисом Такером

24 ноября 2025 в 13:41
Последняя часть комедийного боевика вышла на большие экраны в 2007 году

Фото: Кадр из фильма «Час пик», реж. Бретт Рэтнер, 1998, Roger Birnbaum Productions

Глава Белого дома Дональд Трамп планирует возродить известный комедийный боевик 90-х «Час пик», в котором сыграли актеры Джеки Чан и Крис Такер. Об этом пишет издание Semafor.

«Президент США лично надавил на владельца Paramount с просьбой возродить еще одну франшизу [режиссера франшизы Бретта] Ратнера: „Час пик“. Комедию о полицейском и приятелях с Джеки Чаном и Крисом Такером в главных ролях, сочетающую в себе элементы физической комедии, боевых искусств и шутки о расовых стереотипах», — говорится в материале Semafor.

Первая часть франшизы вышла на экраны в 1998 году. Всего было три фильма. Последний увидел свет в 2007 году. Однако неудовлетворительные сборы не позволили голливудским продюсерам развивать эту линейку картин дальше.

В 2017 году кинокомпания «Warner Bros. Pictures» разорвала отношения с Ратнером после того, как режиссера обвинили в сексуальных домогательствах. В материале указывается, что в нынешнее время высока вероятность, что постановщик вновь вернется к созданию четвертой картины о приключениях инспектора Ли и полицейского Картера.

