Какой силы будет магнитная буря 25 ноября 2025: прогноз ученых

Ученые не прогнозируют возникновение магнитных бурь 25 ноября Фото: Создано в Midjourney

25 ноября ученые не прогнозируют появление магнитной бури, однако вероятность ее возникновения достигнет 51%. Накануне Лаборатория солнечной астрономии зафиксировала вспышку на Солнце, поэтому ситуация может кардинально измениться. Подробнее о прогнозе магнитных бурь — в материале URA.RU.

Прогноз магнитных бурь на 25 ноября 2025

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, 25 ноября вероятность возникновения магнитных бурь достигнет 51%, слабые геомагнитные возмущения возможны с вероятностью 25%. При этом геомагнитная обстановка ожидается спокойной.

В течение суток уровень магнитосферы по Кр-индексу будет варьироваться от 1 до 1,5 балла. Только к 22:00 уровень повысится до 3,5 балла. Это «зеленый» уровень геомагнитной активности. Он не влияет на организм человека, поэтому метеозависимым можно не беспокоиться о своем самочувствии.

Продолжение после рекламы

Спокойная геомагнитная обстановка прогнозируется и по другим значениям: индекс Ap будет держаться на уровне 18, индекс F10.7 прогнозируется на уровне 110. Эти показатели находятся в диапазоне, характерном для периодов спокойного Солнца.

Солнечная активность 25 ноября 2025

По данным специалистов, 25 ноября значительных всплесков на Солнце не ожидается, солнечная активность будет умеренной. 24 ноября зафиксирована одна солнечная вспышка класса С1.28, которая произошла в 05:45 по московскому времени. Такие вспышки не оказывают влияния на людей, но могут вызывать кратковременные радиопомехи в нижних слоях атмосферы.

Когда будут магнитные бури в ноябре

Повышение уровня магнитосферы по Кр-индексу до 5 баллов ожидается 26 ноября. По данным ученых, в этот день ожидается заметное изменение геомагнитной обстановки. Это «красный» уровень геомагнитной активности. В этот период люди, чувствительные к изменениям погоды, могут столкнуться с такими симптомами, как головные боли и мигрени, повышенная утомляемость и сонливость, колебания артериального давления, а также общее ухудшение состояния здоровья.

Что такое магнитные бури и как влияют на людей

Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, которые происходят из-за вспышек на Солнце. Продолжительность бурь варьируется от нескольких часов до нескольких суток. Сила магнитных бурь измеряется по планетарному Kp-индексу от 0 (полный штиль) до 9 (экстремально сильная буря).

Kp = 0-3: спокойная магнитосфера — не оказывает особого влияния на работу электронных приборов, могут не ощущаться людьми.

спокойная магнитосфера — не оказывает особого влияния на работу электронных приборов, могут не ощущаться людьми. Kp = 4: возбужденная магнитосфера — в некоторых случаях могут вызывать незначительные погрешности в работе спутников.

возбужденная магнитосфера — в некоторых случаях могут вызывать незначительные погрешности в работе спутников. Kp = 5: магнитная буря уровня G1 (слабая) — вызывает сбои в работе космических аппаратов, энергетических систем. У людей может провоцировать головные боли, головокружения, раздражительность, сонливость.

магнитная буря уровня G1 (слабая) — вызывает сбои в работе космических аппаратов, энергетических систем. У людей может провоцировать головные боли, головокружения, раздражительность, сонливость. Kp = 6: магнитная буря уровня G2 (умеренная) — иногда вызывает перепады напряжения в электросетях. У людей могут появляться головокружение, головная боль.

магнитная буря уровня G2 (умеренная) — иногда вызывает перепады напряжения в электросетях. У людей могут появляться головокружение, головная боль. Kp = 7: магнитная буря уровня G3 (сильная) — у метеозависимых людей ухудшается состояние: появляется мигрень и проблемы с сердечно-сосудистой системой.

магнитная буря уровня G3 (сильная) — у метеозависимых людей ухудшается состояние: появляется мигрень и проблемы с сердечно-сосудистой системой. Kp = 8: магнитная буря уровня G4 (очень сильная) — могут полностью отключаться электросистемы на больших территориях, пропадать радио- и телесигналы. У людей могут появляться головокружение, головная боль.

магнитная буря уровня G4 (очень сильная) — могут полностью отключаться электросистемы на больших территориях, пропадать радио- и телесигналы. У людей могут появляться головокружение, головная боль. Kp = 9: магнитная буря уровня G5 (экстремальная) — могут полностью отключаться электросистемы на больших территориях, пропадать радио- и телесигналы. У людей могут появляться головокружение, головная боль.

Продолжение после рекламы

Чем опасны магнитные бури — мнение врача

В беседе с URA.RU кардиолог Марина Орлова рассказала, что период возникновения магнитных бурь становится серьезным стрессом для людей с ослабленным организмом. По словам врача, магнитные бури могут стать причиной сосудистых спазмов, изменений уровня артериального давления и возникновения головокружения.

Также в это время наблюдается снижение уровня мелатонина — гормона, отвечающего за регулирование циркадных ритмов организма. Недостаток мелатонина, в свою очередь, может спровоцировать бессонницу, неврозы и усилить стрессовую реакцию. Геомагнитные возмущения могут привести к замедлению кровотока в капиллярах и увеличить вероятность образования тромбов.

Как снизить влияние магнитных бурь на организм

Врач рекомендует в период возникновения магнитных бурь отказаться от интенсивных физических нагрузок. В качестве альтернативы специалист предлагает гулять на свежем воздухе. Марина Орлова подчеркивает необходимость снижения уровня стресса и предотвращения конфликтов.