В Алтайском крае силовики ликвидировали диверсантов
24 ноября 2025 в 11:47
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Алтайском крае сотрудники силовых структур нейтрализовали двух диверсантов. По данным следствия, преступники при содействии украинских спецслужб намеревались организовать крушение поездов в регионе. При попытке задержания злоумышленники оказали вооруженное сопротивление. Их целью было размещение специального устройства на железнодорожных путях. Об этом сообщает ФСБ.
