Глава ФНС: в РФ придется изменить налоговое законодательство из-за маркетплейсов

По словам Егорова, новая модель занятости у маркетплейсов влияет на развитие налогового законодательства

В связи с развитием маркетплейсов правительство должно внести изменения в налоговое законодательство. Об этом рассказал глава ФНС Егоров. По его словам, причиной для реформирования является появление новой модели занятости.

«Квалификация налогообложения, что является трудом, а что — бизнес-заработком, с моей точки зрения, это устаревший подход. Нам, скорее всего, придется искать какие-то новые основы для расчета», — сказал Егоров в беседе с «Ведомостями».

По мнению Егорова, превращение платформ в налоговых агентов выглядит простым лишь на первый взгляд. Он подчеркнул, что агентирование возможно в случаях, когда платформа располагает итоговой суммой для расчета, однако нельзя гарантировать, что платформа является единственным источником дохода.

