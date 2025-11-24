Глава ФНС: в РФ придется изменить налоговое законодательство из-за маркетплейсов
По словам Егорова, новая модель занятости у маркетплейсов влияет на развитие налогового законодательства
Фото: Илья Московец © URA.RU
В связи с развитием маркетплейсов правительство должно внести изменения в налоговое законодательство. Об этом рассказал глава ФНС Егоров. По его словам, причиной для реформирования является появление новой модели занятости.
«Квалификация налогообложения, что является трудом, а что — бизнес-заработком, с моей точки зрения, это устаревший подход. Нам, скорее всего, придется искать какие-то новые основы для расчета», — сказал Егоров в беседе с «Ведомостями».
По мнению Егорова, превращение платформ в налоговых агентов выглядит простым лишь на первый взгляд. Он подчеркнул, что агентирование возможно в случаях, когда платформа располагает итоговой суммой для расчета, однако нельзя гарантировать, что платформа является единственным источником дохода.
Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выдвинула предложение в адрес министра экономики Максима Решетникова. Она считает необходимым ввести ограничения на деятельность маркетплейсов в сфере финансового рынка. В частности, Набиуллина предлагает запретить ретейлерам предоставлять персональные скидки, а также исключить возможность дифференциации цен на онлайн-платформах в зависимости от выбранного способа оплаты. Кроме того, она выступает за запрет на реализацию на маркетплейсах продуктов дочерних банков, обладающих неконкурентными преимуществами перед другими участниками банковского сектора.
- Олег24 ноября 2025 12:58Маркетплейсам надо запретить иметь дочерние банки. Через них идет существенная доля отмыва денег.
- Сергей24 ноября 2025 12:47На маркетплейсах в отличие от розничных рынков денежные потоки белые и прозрачные. Не могут посчитать по банковским выпискам, какой доход?