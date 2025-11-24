Кадыров тепло поздравил своего сына Адама с совершеннолетием

Адаму Кадырову 24 ноября 2025 года исполнилось 18 лет Фото: Постоянное Представительство Чеченской Республики при Президенте РФ

Третий сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам 24 ноября отмечает совершеннолетие. В честь этого события чеченский лидер рассказал о достижениях своего наследника.

«Свой 18-летний юбилей отмечает ВНУК Ахмата-Хаджи — Адам Кадыров. <...> Я от всей души поздравляю его с днем рождения! Приятно отметить, что, несмотря на молодость, Адам уже зарекомендовал себя как ответственный и достойный представитель команды Кадырова», — написал глава Чечни в своем telegram-канале.

Рамзан Кадыров подчеркнул, что его сыну с детства были присущи служение народу, уважение к старшим и любовь к Отечеству. Приобретенные навыки Адам использовал для развития Чеченской Республики. Он эффективно руководил подразделениями, играющими ключевую роль в обеспечении безопасности региона. Также глава Чечни пожелал своему сыну счастья и уверенности в каждом шаге.

«От всей души поздравляю Адама с днем рождения! Желаю ему счастья, стойкости, благополучия и уверенности в каждом шаге!», — заключил Рамзан Кадыров.