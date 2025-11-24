Кадыров тепло поздравил своего сына Адама с совершеннолетием
Адаму Кадырову 24 ноября 2025 года исполнилось 18 лет
Фото: Постоянное Представительство Чеченской Республики при Президенте РФ
Третий сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам 24 ноября отмечает совершеннолетие. В честь этого события чеченский лидер рассказал о достижениях своего наследника.
«Свой 18-летний юбилей отмечает ВНУК Ахмата-Хаджи — Адам Кадыров. <...> Я от всей души поздравляю его с днем рождения! Приятно отметить, что, несмотря на молодость, Адам уже зарекомендовал себя как ответственный и достойный представитель команды Кадырова», — написал глава Чечни в своем telegram-канале.
Рамзан Кадыров подчеркнул, что его сыну с детства были присущи служение народу, уважение к старшим и любовь к Отечеству. Приобретенные навыки Адам использовал для развития Чеченской Республики. Он эффективно руководил подразделениями, играющими ключевую роль в обеспечении безопасности региона. Также глава Чечни пожелал своему сыну счастья и уверенности в каждом шаге.
«От всей души поздравляю Адама с днем рождения! Желаю ему счастья, стойкости, благополучия и уверенности в каждом шаге!», — заключил Рамзан Кадыров.
В конце июня 2025 года стало известно, что Адам Кадыров женился. Мероприятие прошло в закрытом формате. Президент России Владимир Путин лично поздравил сына главы Чечни с этим событием. В июле в социальных сетях появилась фотография, на которой Адам запечатлен вместе с главой государства. В публикации он выразил благодарность Владимиру Путину за то, что тот уделяет внимание его семье и чеченскому народу, пишет RT.
