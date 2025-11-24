Россияне жалуются на сбои Яндекса и его сервисов
За последний час на сбои пожаловались больше сотни человек
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Пользователи рунета отмечают, что произошел сбой в работе сервисов Яндекс. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
«На Яндексе проблема 24.11. Сайты не работают», — пишет пользователь на портале Downdetector.
За последний час поступило больше сотни жалоб. В частности, россияне отмечают, что испытывают сложности с оплатой и переводами сервиса «Яндекс Пэй». На сбои с работой сайта пожаловались 43%, на сбой сервиса 37%, на недоступность мобильного приложения — 12%, а на трудности к доступу к личному кабинету — 6% людей.
Сообщения о проблемах поступают из Москвы, а также Томской, Псковской, Белгородской и Московской областей. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Яндекс, но на момент публикации ответ еще не поступил.
