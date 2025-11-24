Россияне жалуются на сбои Яндекса и его сервисов

За последний час на сбои пожаловались больше сотни человек Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Пользователи рунета отмечают, что произошел сбой в работе сервисов Яндекс. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

«На Яндексе проблема 24.11. Сайты не работают», — пишет пользователь на портале Downdetector.

За последний час поступило больше сотни жалоб. В частности, россияне отмечают, что испытывают сложности с оплатой и переводами сервиса «Яндекс Пэй». На сбои с работой сайта пожаловались 43%, на сбой сервиса 37%, на недоступность мобильного приложения — 12%, а на трудности к доступу к личному кабинету — 6% людей.

Продолжение после рекламы