Умерла актриса легендарного шоу «Кабачок «13 стульев»
Из жизни ушла актриса театра Валентина Шарыкина
Фото: Илья Московец © URA.RU
В возрасте 85 лет скончалась заслуженная артистка России, актриса Театра сатиры Валентина Шарыкина. Об этом сообщил коллектив Театра сатиры. Одна из популярных работ актрисы — участие в эстрадной юмористической телепередаче Центрального телевидения СССР «Кабачок 13 стульев», выходившая в эфир с 16 января 1966 года по 4 октября 1980 года.
«Сегодня в возрасте 85 лет ушла из жизни заслуженная артистка России, актриса Театра сатиры Валентина Шарыкина. <...> Это печальное событие для всего коллектива Театра Сатиры», — сообщает коллектив театра на своем официальном сайте.
Валентина Шарыкина посвятила Театру сатиры всю свою профессиональную жизнь. В труппу театра она была принята в 1962 году сразу после выпуска из Щукинского училища. Ее творческая биография насчитывает более семидесяти театральных и киноролей. Артистка с одинаковым успехом воплощала на сцене как характерных комедийных героинь, так и лирических красавиц.
Среди постановок с участием Валентины Шарыкиной, которые полюбились зрителям и вошли в «Золотой фонд» Театра сатиры, — «Женский монастырь», «Баня», «Клоп», «Бешеные деньги», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «У времени в плену» и многие другие. Культовая работа артистки — участие в шоу «Кабачок 13 стульев». Местом действия программы являлась студия, стилизованная под польское кафе (кабачок). Действующие лица разыгрывали сценки, произносили юмористические монологи на актуальные темы.
Сама актриса неоднократно подчеркивала, что театр для нее — это все. Театр сатиры приносит искренние соболезнования родным и близким.
