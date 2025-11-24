Умерла актриса легендарного шоу «Кабачок «13 стульев»

Из жизни ушла актриса театра Валентина Шарыкина Фото: Илья Московец © URA.RU

В возрасте 85 лет скончалась заслуженная артистка России, актриса Театра сатиры Валентина Шарыкина. Об этом сообщил коллектив Театра сатиры. Одна из популярных работ актрисы — участие в эстрадной юмористической телепередаче Центрального телевидения СССР «Кабачок 13 стульев», выходившая в эфир с 16 января 1966 года по 4 октября 1980 года.

«Сегодня в возрасте 85 лет ушла из жизни заслуженная артистка России, актриса Театра сатиры Валентина Шарыкина. <...> Это печальное событие для всего коллектива Театра Сатиры», — сообщает коллектив театра на своем официальном сайте.

Валентина Шарыкина посвятила Театру сатиры всю свою профессиональную жизнь. В труппу театра она была принята в 1962 году сразу после выпуска из Щукинского училища. Ее творческая биография насчитывает более семидесяти театральных и киноролей. Артистка с одинаковым успехом воплощала на сцене как характерных комедийных героинь, так и лирических красавиц.

Среди постановок с участием Валентины Шарыкиной, которые полюбились зрителям и вошли в «Золотой фонд» Театра сатиры, — «Женский монастырь», «Баня», «Клоп», «Бешеные деньги», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «У времени в плену» и многие другие. Культовая работа артистки — участие в шоу «Кабачок 13 стульев». Местом действия программы являлась студия, стилизованная под польское кафе (кабачок). Действующие лица разыгрывали сценки, произносили юмористические монологи на актуальные темы.