ЕС раскритиковали контрпредложение евротройки по Украине

Как отметил один из собеседников Politico, план «евротройки» якобы уже устарел Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Европейские чиновники и дипломаты сочли неактуальным план стран «евротройки» (Великобритании, Германии и Франции) по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на свои источники.

Как сообщает издание Politico, представители Евросоюза не выразили поддержки плану, который состоял из 28 пунктов и был предложен Лондоном, Берлином и Парижем. Источник, предоставивший информацию изданию, отметил, что данный документ утратил свою актуальность.

В ходе пресс-конференции по итогам женевских переговоров по Украине госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что ему не довелось ознакомиться с так называемым «ответным планом» европейских стран. «Какой ответный план? Я не видел никакого ответного плана», — подчеркнул руководитель американского внешнеполитического ведомства.

Продолжение после рекламы