ЕС раскритиковали контрпредложение евротройки по Украине
Как отметил один из собеседников Politico, план «евротройки» якобы уже устарел
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Европейские чиновники и дипломаты сочли неактуальным план стран «евротройки» (Великобритании, Германии и Франции) по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на свои источники.
Как сообщает издание Politico, представители Евросоюза не выразили поддержки плану, который состоял из 28 пунктов и был предложен Лондоном, Берлином и Парижем. Источник, предоставивший информацию изданию, отметил, что данный документ утратил свою актуальность.
В ходе пресс-конференции по итогам женевских переговоров по Украине госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что ему не довелось ознакомиться с так называемым «ответным планом» европейских стран. «Какой ответный план? Я не видел никакого ответного плана», — подчеркнул руководитель американского внешнеполитического ведомства.
Также стало известно, что в ходе переговоров в Женеве (Швейцария) между делегациями США и Украины произошли изменения в 28 пунктах мирного плана, который ранее был предложен президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, американская делегация выдвинула обвинение в адрес украинских представителей, заявив об утечке информации о мирном плане в американские СМИ. Тем не менее, по мнению западных средств массовой информации, данный документ предоставляет России определенные дипломатические преимущества в рамках переговорного процесса. Подробности переговоров в Женеве читайте в материале URA.RU.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.